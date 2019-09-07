Продовжуємо роботу для обміну "всіх на всіх", – глава МЗС Пристайко

До України повернулися незаконно засуджені політв'язні та моряки. Проте робота над звільненням всіх утримуваних в Росії українців триває, незважаючи на складнощі.

Про це заявив міністр закордоних справ України Вадим Пристайко, зазначивши, що сьогодні хороший день, бо повернулися наші бранці.

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Також закликав мобілізуватися, щоб досягти повернення з РФ всіх утримуваних українців.

Сенцов, Сущенко, Балух, Кольченко, Гриб, моряки та інші наші нарешті з нами! Але не всі. Продовжуємо роботу, хоч як це складно. Результат того вартий - повернуті друзі,

– написав міністр на своїй сторінці в Twitter.

Сьогодні гарний день. Сенцов, Сущенко, Балух, Кольченко, Гриб, моряки і інші наші нарешті з нами! Але не всі. Продовжуємо роботу, як це не складно. Результат того вартий - повернуті друзі. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 7 вересня 2019 р.