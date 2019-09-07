Продовжуємо роботу для обміну "всіх на всіх", – глава МЗС Пристайко
До України повернулися незаконно засуджені політв'язні та моряки. Проте робота над звільненням всіх утримуваних в Росії українців триває, незважаючи на складнощі.
Про це заявив міністр закордоних справ України Вадим Пристайко, зазначивши, що сьогодні хороший день, бо повернулися наші бранці.
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Також закликав мобілізуватися, щоб досягти повернення з РФ всіх утримуваних українців.
Сенцов, Сущенко, Балух, Кольченко, Гриб, моряки та інші наші нарешті з нами! Але не всі. Продовжуємо роботу, хоч як це складно. Результат того вартий - повернуті друзі,
– написав міністр на своїй сторінці в Twitter.
"Всі 24 українських моряки повернулися до своїх сімей, плюс інші друзі, яких ми чекали з російських в'язниць. Але не всі! Мобілізуймося, щоб домогтися остаточного вирішення у формулі "всіх на всіх", – додав Пристайко.
Як полонені повернулися в Україну?Вранці 7 вересня з СІЗО "Лефортово" виїхали три автобуси, в яких були військовополонені моряки та інші незаконно ув'язнені в Росії українці. Їх до аеропорту "Внуково" супроводжував довгий поліцейський кортеж.
Близько 13 години літак з державною символікою України вилетів з "Внуково" і близько 14 приземлився в "Борисполі". На його борту перебувають 35 полонених українців, які повернулися на батьківщину.
Усіх їх обміняли на ув'язнених в Україні росіян та проросійсько налаштованих осіб. Серед них – керівник "РИА Новости Україна" Кирил Вишинський та фігурант справи МН17 Володимир Цемах.
Які бранці Кремля повернулися в Україну / Інфографіка 24 каналу
Список українських моряків, які повернулися в Україну / Інфографіка 24 каналу