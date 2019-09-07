Продолжаем работу для обмена "всех на всех", – глава МИД Пристайко 15:21, сегодня 6 Читати новину українською Обмен пленных / Фото из открытых источников Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что работа над освобождением всех удерживаемых в России украинцев продолжается, несмотря на сложности. Новость дополняется.. Обмен пленными: кто вернется в Украину и Россию – списки сегодня 3665 Теги: Новости Украины Комментарии powered by lun.ua Новости за сегодня Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Выбор редакции Трогательная встреча освобожденных из плена украинцев: эмоциональные фото сегодня , 13:54 "Танцы со звездами 2019": Ксения Мишина прокомментировала слухи о романе с участником шоу сегодня , 13:33 Обмен пленными: узники Кремля вернулись в Украину сегодня , 13:33 Комментарии Публикации сегодня , 13:00 Какие ключевые реформы будут в Украине Сергій Фурса 279 сегодня , 12:11 Обмен пленными начался: что сейчас известно 13441 сегодня , 12:00 Зняття недоторканності: які сумні загрози з'являться перед депутатами та країною Блог Медіа 2796 сегодня , 11:19 Неудачники отборочных этапов: что известно о сборной Литвы, с которой сыграет Украина Михайло Гема 362 сегодня , 08:41 Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка? Світлана Попова 349