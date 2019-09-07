Сколько украинцев удерживается на оккупированном Донбассе: шокирующая цифра

До сих пор на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины содержится 227 граждан Украины. Дипломаты продолжат переговоры об их возвращении.

В пресс-лужбе СБУ заявили, что работа по освобождению заложников продолжается.

"Работа Службы по освобождению граждан Украины продолжается, ведь только на территории ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) незаконно удерживаются 227 украинцев", – говорится в сообщении.

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В Минске во время встречи контактной группы 18 сентября планируют обсудить возможность обмена пленными между Украиной и Российской Федерацией в формате "всех на всех". О том, что Украина не будет прекращать борьбу за своих граждан подтвердил и министр МИД Вадим Пристайко.

Как пленные вернулись в Украину?

Утром 7 сентября из СИЗО "Лефортово" выехали три автобуса, в которых были военнопленные моряки и другие незаконно осужденные в России украинцы. Их в аэропорт "Внуково" сопровождал длинный полицейский кортеж.



Около 13 часов самолет с государственной символикой Украины вылетел из "Внуково" и около 14 часов приземлился в "Борисполе". На его борту находились 35 пленных украинцев, вернувшихся на родину.



Всех их обменяли на заключенных в Украине россиян и пророссийски настроенных лиц. Среди них – руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и фигурант дела МН17 Владимир Цемах.



Какие пленники Кремля вернулись в Украину / Инфографика 24 канала



Список украинских моряков, вернувшихся в Украину / инфографика 24 канала