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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Сколько украинцев удерживается на оккупированном Донбассе: шокирующая цифра

      174 Читати новину українською
      Обмен пленными
      Обмен пленными / 24 канал

      До сих пор на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины содержится 227 граждан Украины. Дипломаты продолжат переговоры об их возвращении.

      В пресс-лужбе СБУ заявили, что работа по освобождению заложников продолжается.

      "Работа Службы по освобождению граждан Украины продолжается, ведь только на территории ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) незаконно удерживаются 227 украинцев", – говорится в сообщении.

      Читайте также: Освобожденных украинцев привезли в "Феофанию", Клых в реанимации: детали

      В Минске во время встречи контактной группы 18 сентября планируют обсудить возможность обмена пленными между Украиной и Российской Федерацией в формате "всех на всех". О том, что Украина не будет прекращать борьбу за своих граждан подтвердил и министр МИД Вадим Пристайко.

      Как пленные вернулись в Украину?
      Утром 7 сентября из СИЗО "Лефортово" выехали три автобуса, в которых были военнопленные моряки и другие незаконно осужденные в России украинцы. Их в аэропорт "Внуково" сопровождал длинный полицейский кортеж.

      Около 13 часов самолет с государственной символикой Украины вылетел из "Внуково" и около 14 часов приземлился в "Борисполе". На его борту находились 35 пленных украинцев, вернувшихся на родину.

      Всех их обменяли на заключенных в Украине россиян и пророссийски настроенных лиц. Среди них – руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и фигурант дела МН17 Владимир Цемах.

      заручники
      Какие пленники Кремля вернулись в Украину / Инфографика 24 канала

      моряки зеленський сенцов
      Список украинских моряков, вернувшихся в Украину / инфографика 24 канала

       

      blog_ava
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      Теги: Обмен пленными Новости Украины Заложники Минск Война на Донбассе СБУ
      Источник: 24 канал
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