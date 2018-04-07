Военный вертолет разбился в США: есть погибшие
В американском штате Кентукки разбился военный вертолет AH-64E Apache. Произошло это недалеко от военной базы Форт Кэмпбелл. В результате авиакатастрофы погибли два военнослужащих, находившихся на борту.
Об этом сообщает пресс-служба базы на своей странице в Facebook.
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Отмечается, что авария произошла во время тренировочного полета вертолета накануне вечером, 6 апреля 2018 года.
"Погибли двое военнослужащих, находившихся на борту, их имена пока не называются", – указываются представители Форт Кэмпбелл.
Сейчас на месте катастрофы работают спасатели. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Источник: 24 Канал
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