Военный вертолет разбился в США: есть погибшие

В американском штате Кентукки разбился военный вертолет AH-64E Apache. Произошло это недалеко от военной базы Форт Кэмпбелл. В результате авиакатастрофы погибли два военнослужащих, находившихся на борту.

Об этом сообщает пресс-служба базы на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что авария произошла во время тренировочного полета вертолета накануне вечером, 6 апреля 2018 года.

"Погибли двое военнослужащих, находившихся на борту, их имена пока не называются", – указываются представители Форт Кэмпбелл.

Сейчас на месте катастрофы работают спасатели. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.