Военным Бельгии могут запретить мобильные телефоны из-за России
Бельгийским военным могут запретить пользоваться мобильными телефонами из-за слежки со стороны России.
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информацию бельгийских СМИ.
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Такое нововведение может утвердить Министерство обороны Бельгии, речь идет об использовании смартфонов для военных, участвующих в зарубежных миссиях.
Уже несколько лет мы инвестируем в меры и осведомленность, но этого недостаточно. Мы знаем, что Россия заинтересована в данных геолокации с мобильных,
– отметил командующий операциями бельгийской армии Карл Гиллис в интервью каналу VRT.
Сейчас говорят о пересмотре правил для всех военных, расположенных в странах Балтии. Им могут запретить использовать свои смартфоны в "определенных регионах и в определенных обстоятельствах".
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