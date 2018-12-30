Военным Бельгии могут запретить мобильные телефоны из-за России

Бельгийским военным могут запретить пользоваться мобильными телефонами из-за слежки со стороны России.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информацию бельгийских СМИ.

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Такое нововведение может утвердить Министерство обороны Бельгии, речь идет об использовании смартфонов для военных, участвующих в зарубежных миссиях.

Уже несколько лет мы инвестируем в меры и осведомленность, но этого недостаточно. Мы знаем, что Россия заинтересована в данных геолокации с мобильных,

– отметил командующий операциями бельгийской армии Карл Гиллис в интервью каналу VRT.

Сейчас говорят о пересмотре правил для всех военных, расположенных в странах Балтии. Им могут запретить использовать свои смартфоны в "определенных регионах и в определенных обстоятельствах".