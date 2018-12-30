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      Военным Бельгии могут запретить мобильные телефоны из-за России

      41 Читати новину українською
      Военные Бельгии
      Военные Бельгии / Фото из открытых источников

      Бельгийским военным могут запретить пользоваться мобильными телефонами из-за слежки со стороны России.

      Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информацию бельгийских СМИ.

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      Такое нововведение может утвердить Министерство обороны Бельгии, речь идет об использовании смартфонов для военных, участвующих в зарубежных миссиях.

      Уже несколько лет мы инвестируем в меры и осведомленность, но этого недостаточно. Мы знаем, что Россия заинтересована в данных геолокации с мобильных,
      – отметил командующий операциями бельгийской армии Карл Гиллис в интервью каналу VRT.

      Сейчас говорят о пересмотре правил для всех военных, расположенных в странах Балтии. Им могут запретить использовать свои смартфоны в "определенных регионах и в определенных обстоятельствах".

      Теги: Новости России Бельгия
      Источник: 24 Канал
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