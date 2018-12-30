Військовим Бельгії можуть заборонити мобільні телефони через Росію

Бельгійським військовим можуть заборонити користуватися мобільними телефонами через стеження з боку Росії.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на інформацію бельгійських ЗМІ.

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Таке нововведення може затвердити Міністерство оборони Бельгії, мова йде про використання смартфонів для військових, які беруть участь в закордонних місіях.

Вже кілька років ми інвестуємо в заходи та обізнаність, але цього недостатньо. Ми знаємо, що Росія є зацікавленою ​​у даних геолокації з мобільних,

– зазначив командувач операціями бельгійської армії Карл Гілліс в інтерв'ю каналу VRT.

Зараз говорять про перегляд правил для всіх військових, які розміщено в країнах Балтії. Їм можуть заборонити використовувати свої смартфони в "певних регіонах і за певних обставинах".