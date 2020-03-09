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      Военным могут ограничить пользование соцсетями: причины

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      Из-за гибридной войны, которую тщательно и нагло ведет Россия, украинские военные могут подвергаться психологическому влиянию в интернете. Сейчас в армии уже есть некоторые правила пользования соцсетями, однако они несут рекомендательный характер.

      Российские службы рассылают нашим военным сообщения, которые могут влиять на эмоциональное состояние. Как заявила заместитель министра обороны Алина Фролова в интервью Укринформу, такие вбросы делают с помощью специальных установок.

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      Наши бойцы периодически могут получать сообщения о том, что "вас ждут дома", что "покиньте позиции", то есть те вещи, которые могут психологически на них влиять,
      – рассказала Фролова.

      Кроме того, ограничения нужно вводить из-за того, что могут сливаться определенные страгические данные. Человек в армии не может фотографировать свою часть и выкладывать эту фотографию с геолокацией, ведь эту информацию могут использовать против нашего войска.

      И в этом вопросе речь идет не только о военных в зоне Операции объединенных операций, но и вообще обо всех в Украине.

      Расположение: он сегодня во Львовской области, а завтра его перебрасывают. И по его перемещениям можно отследить – куда дислоцируется подразделение. Какие-то военные участвуют в совместных учениях, какие-то имеют доступ к руководящим документам. Это вещи, которые накладывают определенные ограничения,
      – отметила Фролова.

      Війна карта
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Соцсети Российская пропаганда Вооруженные силы Украины Пророссийские боевики Война на Донбассе Операция Объединенных сил Новости политики
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