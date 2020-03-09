Військовим можуть обмежити користування соцмережами: причини

Через гібридну війну, яку ретельно і нахабно веде Росія, українські військові можуть піддаватися психологічному впливу в інтернеті. Наразі в армії вже є деякі правила користування соцмережами, однак вони несуть рекомендаціний характер.

Російські служби розсилають нашим військовим повідомлення, які можуть впливати на емоційний стан. Як заявила заступниця міністра оборони Аліна Фролова в інтерв'ю Укрінформу, такі вкиди роблять за допомогою спеціальних установок.

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Наші бійці періодично можуть отримувати повідомлення про те, що "на вас чекають вдома", що "покиньте позиції", тобто ті речі, які можуть психологічно на них впливати,

– розповіла Фролова.

Окрім того, обмеження потрібно вводити через те, що можуть зливатися певні страгічні дані. Людина в армії не може фотографувати свою частину і викладати цю світлину з геолокацією, адже цю інформацію можуть використати проти нашого війська.

І у цьому питанні йдеться не лише про військових у зоні Операції об'єднаних операцій, а й загалом про усіх в Україні.

Це розташування: він сьогодні у Львівській області, а завтра його перекидають. І по його переміщенню можна відслідкувати – куди дислокується підрозділ. Якісь військові беруть участь у спільних навчаннях, якісь мають доступ до керівних документів. Це є речі, які накладають певні обмеження,

– зазначила Фролова.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу