В воинских частях России фактически закончились деньги, – разведка

Значительные потери в войне против Украины и санкции дали свой результат. В России заканчиваются деньги даже для военных.

Россия планировала в Украине быструю и победную войну. Поэтому и обещали своим захватчикам немалые суммы за участие в военных преступлениях.

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Но "взять Киев за три дня" не удалось, и российская армия "застряла". В то время санкции оставили экономику без денег.

По данным украинской разведки, российские оккупанты все-таки получили свои деньги за войну против Украины. Но оплата этих расходов в бюджете никоим образом не была предусмотрена. Поэтому средств на следующие выплаты нет.

"В частности, во временно оккупированном Крыму после выплаты "командировочных" тем, кто участвовал в войне против Украины, за февраль, имеющийся лимит средств воинских частей полностью исчерпан. Финансирование любых выплат за март – отсутствует", – говорится в сообщении украинской разведки.

Проблемы с оплатой не только у оккупационных войск, но и наемников. Среди них учащаются случаи отказа от выезда на территорию Украины. Причина – невыполнение условий заключенных контрактов. Боевики не получают средств за участие в боевых действиях, компенсации за ранения и обещанные "социальные гарантии".

Смотрите видео о достижениях украинских военных в войне против России