Воины ООС отбили 13 российских атак и сбили в небе Донбасса 7 беспилотников

Наши защитники в зоне ООС в течение суток отбили сразу 13 атак врага. Они смогли нанести россиянам значительные потери не только среди личного состава, но и техники.

В частности, подразделениям противовоздушной обороны удалось "приземлить" на Донбассе 7 беспилотников. Об этом сообщили в оперативной сводке Группировки Операции Объединенных сил за 1 июня.

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Россияне продолжают атаковать чем только могут

Вдоль всей полосы обороны русские войска атакуют разными типами вооружения. Там используют боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, а также минометы.

Что касается количества отраженных атак, то оно было актуально только по состоянию на 21 час. Ведь в момент сообщения о ситуации в зоне ООС еще продолжались ожесточенные бои на 2 локациях.

За сутки служащие группировки Объединенных сил уничтожили:

• 2 танка;

• 6 артиллерийских систем;

• 8 боевых бронированных машин;

• 4 вражеских автомобиля.

Что касается беспилотников, то это были русские "Орлан-10". Стоимость каждого из 7 приземленных аппаратов составляет от 87 до 120 тысяч долларов.

Также известно об отдельном направлении

Подвели итоги дня и воины Оперативно-тактической группировки "Восток". Они в этот день отбили лишь одну массированную атаку. Однако уничтожили немало врагов на расстоянии. Дело в том, что подразделения артиллерии нанесли точный удар и уничтожили склад с боеприпасами.

В целом за сутки группировка ликвидировала:

38 российских служащих;

2 миномета;

2 тяжелых артиллерийских тягача;

бронетранспортер;

бронированную боевую машину;

артиллерийскую систему;

беспилотник;

экипаж беспилотного авиационного комплекса

Политические цели вредят россиянам

Основной целью войск врага является захват всей территории Донецкой и Луганской областей. Аналитики Института изучения войны ISW считают, что это большая ошибка.

Например, сейчас на захват Северодонецка россияне уже бросили очень большую часть своих войск. Однако взятие города не имеет никакой стратегической ценности, а только политической. В то же время, такие наступления создают уязвимые места в линии обороны России на частично захваченной Херсонской области.

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