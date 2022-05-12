Военные продолжают держать оборону в Донецком и Луганском направлениях. Обстановка сложная, но контролируемая.

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Какая ситуация на Донбассе

Вдоль полосы обороны оккупанты используют боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию огромных калибров, танки, минометы разных систем. Кроме того, россияне наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам. Они уничтожают больницы, школы и детские сады.

Подбитая техника оккупантов

За сутки военнослужащие ООС уничтожили немало вражеской техники:

13 танков,

8 артиллерийских систем (одна из них РСЗО),

27 единиц боевой бронированной техники,

2 единицы специальной инженерной техники,

5 автомобилей.

Более того, подразделения противовоздушной обороны сбили над Донбассом один вражеский многоцелевой вертолет Ка-52 и 4 беспилотника типа "Орлан-10".

Вчера отбили 9 атак

За сутки 11 мая группировка ООС успешно отразила 9 атак врага. Также украинские защитники уничтожили 8 танков, 6 единиц боевой бронированной техники, 5 автомобилей врага и одну зенитную установку. ПВО сбила 4 беспилотника типа "Орлан-10".

Последние новости с фронта

Основные боевые действия сейчас проходят на Востоке. На Юге Россия временно оккупировала часть Херсонской и Запорожской областей. Там оккупанты издеваются над местными жителями.

Однако российская армия терпит серьезные потери. К примеру, в Главном управлении разведки сообщили, что Россия не может полноценно восстановить боеспособность у выведенных из Украины военных подразделений.

В Одесской военной администрации подтвердили, что ВСУ нанесли удар по вражескому кораблю "Всеволод Бобров". Это судно является одним из новейших в русском флоте.

Также захватчики наносят ракетные удары по всем регионам. 12 мая они обстреляли Кременчуг в Полтавской области. Глава местной ОВА Дмитрий Лунин рассказал, что выпустили 12 ракет – это самая большая атака с начала полномасштабной войны.

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