Психолог Елена Коссак получила в подарок бандуру, спасенную воинами на передовой. Первой мелодией, зазвучавшей на спасенном инструменте, стало "Письмо к альбому" Мирослава Скорика. Елена признается, это музыка ее юности.

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Как бандура попала к Елене

Елена – психолог. Во время полномасштабного вторжении России в Украину она работает с воинами и гражданскими. Часто к Елене выходят на связь с передовой. В частности, перед выходом на позиции или по возвращении из них. Психологиня работает с ненормированным графиком.

Во время одного из разговоров воин показал нашедший на позиции артефакт – бандуру-львовянку. Елена пишет музыку и играет на разных инструментах. Артефакт очаровал психологиню, и она попросила передать ей бандуру. В то же время, доставить музыкальный инструмент с передовой было сложно. Особенно, учитывая, размеры бандуры, которую не положишь в рюкзак или не спрячешь в карман.

В то же время совместными усилиями воинов и волонтеров музыкальный инструмент доехал до Львова. Там бандуру ждала реставрация: добавили струны, которых не было, провели чистку и настройку. В конце концов, Елена смогла сыграть на вожделенном инструменте мелодию своей юности.

Елена играет на спасенной бандуре: смотрите видео из архива Елены Коссак

Такие истории ярко иллюстрируют, что даже в самые темные времена происходят светлые истории. А творящие супергерои – наши воины.

Заметьте! Сейчас идет сбор на БПЛА для воинов, спасших бандуру. Присоединиться можно здесь.