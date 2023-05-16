В ГПСУ добавляют, что на архивном ролике – бойцы Луганского пограничного отряда. По всей видимости, защитники находились в помещении местной школы, где и нашли инструмент.

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Музыка звучит на фоне взрывов

На обнародованном видео видно, как оккупанты разрушили город. В здании, где находились украинские бойцы, выбиты все окна, разбиты двери, стены и кровля.

Музыка сквозь выстрелы заживляет душевные раны хоть на мгновение,

– добавляют в пресс-службе ГПСУ.

В Бахмуте звучит музыка: смотрите видео

Во время игры на пианино слышны стрельба и громкие взрывы.

Важно! В Минобороны сообщили, что за последние дни наши защитники деоккупировали 20 квадратных километров на севере и юге пригорода Бахмута. Тем временем российская армия подтягивает подразделения профессиональных десантников. Сейчас продолжаются тяжелые бои с разным результатом.

Ситуация в Бахмуте: актуальные новости