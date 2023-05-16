Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ, заместитель командира 3-й штурмовой бригады Радион Кудряшов. Он добавил, что российская армия не жалеет боеприпасов и продолжает бросать на верную смерть новых солдат под Бахмут.

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ВСУ полностью контролируют ситуацию

Радион Кудряшов рассказал, что сейчас в Бахмуте идут стрелковые бои от одного метра. Военнослужащие ВСУ делают невероятное – встречают врага в упор. Оккупанты не жалеют боеприпасов и разрушают украинские укрепрайоны.

"Российская пехота не заканчивается. Враг не устает и продолжает подбрасывать новые отделения, взводы и роты", – отметил майор ВСУ.

По его словам, оборона в Бахмуте дается тяжело. Ситуация динамичная, но полностью контролируемая ВСУ. Логистическое сообщение сейчас тоже под полным контролем Украины.

Более того, украинские бойцы имеют небольшой оперативный успех, который помогает контролировать подъезды к городу.

Россия сконцентрировала все свои усилия в Бахмуте. Сейчас наши бойцы оказывают давление не только в городе, но и на его окрестностях, создавая напряжение по всей линии.

– добавил Кудряшов.

Он считает, что это давление приведет к пролому какого-то участка на Бахмутском направлении.

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Применение авиации

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады отметил, что россияне воюют под Бахмутом всеми родами войск, начиная от заключенных ЧВК "Вагнера" и заканчивая кадровыми бригадами армии России.

Также Кудряшов сообщил, что на линии столкновения враг применяет вертолеты и истребители.

"Каждые сутки у нас происходит удачный восток ракеты ПЗРК "Иглы" или "Стингера" и мы имеем точное попадание именно по авиации на Бахмутском направлении. Поэтому оккупанты активно применяют тактическую авиацию, которая помогает им контролировать передний план", – рассказал майор ВСУ.

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У россиян достаточно средств, которые они используют на переднем плане. Россия получила от советской армии большое наследие, которое сегодня оккупанты используют на линии разграничения. Это как современные виды вооружения, например БМП-3, так и устаревшие модели танков и БМП, выпущенные в 50 – 70 годах ХХ века.

Украинская армия современна. С помощью новейших приборов наблюдения, квадрокоптеров и других летучих средств ВСУ контролируют продвижение врага на переднем плане, ведут контрбатарейную борьбу, поддерживают работу пехоты и артиллерии.

– подчеркнул Кудряшов.

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады заявил, что украинские бойцы работают не на количество, а на качество.

"Маленькая советская армия никогда не победит большую советскую армию. Поэтому нам нужно быть более современными и развитыми. Именно с помощью этих мер мы, как прогрессивная армия, даем действующее сопротивление врагу, существенно превосходящему в количестве", – подытожил Кудряшов.

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