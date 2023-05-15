Украинские военные продолжают постепенно продвигаться в Бахмуте. Вместе с тем, Россия направляет в город ДШВ, ведь Евгений Пригожин и его вагнеровцы больше не могут справиться сами. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
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Россияне не отступают, но у ВСУ есть успехи
В Министерстве обороны Украины заявили, что на Вооруженные Силы уже несколько дней активно продвигаются в Бахмуте. Впрочем, россияне продолжают подтягивать туда десантно-штурмовые отряды.
Десантуру перебрасывают в сам город для того, чтобы помочь преступной организации Пригожина вытеснить украинские войска из западных частей Бахмута. В то же время украинские военные выполняют тактические действия для оттеснения россиян с высоток вокруг Бахмута. Бахмут, как амфитеатр, окруженный высотами,
– отметил Роман Свитан.
Украинская артиллерия расстреливает российские части, пытающиеся двигаться по перебежкам между укрепрайонами города. Несмотря на это, давление россиян в Бахмуте снова растет. Они не покинули город и пока не отступают оттуда.
"Пригожин не может справиться сам. ПВК уменьшается, поэтому туда перебрасывают линейные российские части для разных задач. С одной стороны – задачей может быть помощь Пригожину, а с другой – оттеснение его к украинским частям. Не дадут ему выйти, как бы он ни хотел", – подчеркнул Свитан.
Вероятно, концом для Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнера" станет уничтожение украинскими военными. Позже ВСУ придется бороться с регулярными войсками России. Собственно это частично происходит и сейчас на высотах вокруг Бахмута. Кроме того, украинские военные двигаются по высотам с юга в район Клещиевки.
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У россиян отсутствует военная логика
Захват Бахмута с военной точки зрения требовалось россиянам для того, чтобы превратить его в плацдарм для движения в сторону славянско-краматорской группировки.
Это украинский укрепрайон. Но его можно было взять только окружив, то есть в частности с севера. Мы еще 9 месяцев назад срезали изюмское выступление, которое "нависало" с севера. Скорее всего, Пригожину об этом просто не сказали. У него кругозор очень маленький, поэтому он даже не знает, что снялось это задание,
– заметил полковник запаса ВСУ.
Нет никакого стратегического смысла выходить с юга под Славянск и Краматорск. Ведь эти города невозможно окружить. Кроме того, водопровод, который идет из Славянска в Донецк, уничтожен самими же россиянами.
"Есть полное отсутствие стратегической задачи и невозможность выполнить оперативную задачу по содержанию города. Сейчас они выполняют тактическую задачу и топчутся по разрушенному городу", – пояснил Свитан.
В том, что российские военные могут быть разве медийный или политический смысл. Военной логики в действиях россиян на Бахмутском направлении нет.
Продвижение ВСУ в Бахмуте: что известно
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что через два дня украинские военные в Бахмуте продвинулись от 350 метров до 2 километров. Оккупанты, впрочем, до сих пор оказывают сопротивление и атакуют.
- Несмотря на то, что ВСУ имеют меньшую численность на Бахмутском направлении, чем вражеские войска, им все равно удается ломать планы россиян. Нашим защитникам удается продвигаться и контратаковать на некоторых участках фронта.
- Следует также заметить, что россияне впервые признали на официальном уровне, что отступили с позиций. Речь идет именно о ситуации в Бахмуте. В частности, в минобороны России заявили, что ВСУ провели наступательные операции вдоль линии столкновения общей протяженностью более 95 километров.