У ДПСУ додають, що на архівному ролику – бійці Луганського прикордонного загону. Ймовірно, захисники перебували у приміщенні місцевої школи, де і знайшли інструмент.

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Музика лунає на тлі вибухів

На оприлюдненому відео видно, як окупанти зруйнували місто. У будівлі, де перебували українські бійці, вибиті усі вікна, потрощені двері, стіни та покрівля.

Музика крізь постріли заживляє душевні рани хоч на мить,

– додають у пресслужбі ДПСУ.

У Бахмуті лунає музика: дивіться відео

Під час гри на піаніно чути стрілянину та гучні вибухи.

Важливо! У Міноборони повідомили, що за останні дні наші оборонці деокупували 20 кілометрів квадратних на півночі та півдні передмістя Бахмута. Тим часом російська армія підтягує підрозділи професійних десантників. Наразі тривають важкі бої з різним результатом.

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