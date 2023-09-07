Психологиня Олена Коссак отримала у подарунок бандуру, яку врятували воїни на передовій. Першою мелодією, яка зазвучала на врятованому інструменті, став "Листок до альбому" Мирослава Скорика. Олена зізнається, це – музика її юності.

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Як бандура потрапила до Олени

Олена – психологиня. Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона працює з воїнами та цивільними. Часто до Олени виходять на зв'язок з передової. Зокрема, перед виходом на позиції або після повернення з них. Психологиня працює з ненормованим графіком.

Під час однієї з розмов воїн показав артефакт, який знайшов на позиції, – бандуру-львів'янку. Олена пише музику та грає на різноманітних інструментах. Артефакт зачарував психологиню, й вона попросила передати їй бандуру. Водночас доставити музичний інструмент з передової було складно. Особливо, зважаючи, на розміри бандури, яку не покладеш у рюкзак або не заховаєш до кишені.

Водночас спільними зусиллями воїнів та волонтерів, музичний інструмент таки доїхав до Львова. Там бандуру чекала реставрація: додали струни, яких не було, провели чистку та налаштування. Зрештою, Олена змогла зіграти на омріяному інструменті мелодію своєї юності.

Олена грає на врятованій бандурі: дивіться відео з архіву Олени Коссак

Такі історії яскраво ілюструють, що навіть у найтемніші часи стаються світлі історії. А супергерої, які їх творять, – наші воїни.

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