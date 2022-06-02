"Куб" является весомой потерей для российских захватчиков. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ 2 июня.
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ВСУ сбили высокоточный беспилотник россиян
Высокоточный беспилотник "Куб-БЛА" "приземлили" воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады,
– говорится в сообщении.
Аппарат разработан концерном "Калашников". Впервые его представили в 2019 году. Беспилотник может зависать в воздухе и атаковать цель вертикальным пикированием.
Также "Куб" называют дроном-камикадзе. После запуска он не возвращается к оператору, а поражает цель либо пикированием, либо опускается на парашюте, ждет нужного момента и взрывается.
Кроме этого, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада уничтожила вражеский "Град". Об этом стало известно 1 июня. В сети опубликовали видео блестящей работы закарпатцев.
Как Закарпатская бригада уничтожила вражеский "Град": смотрите видео
Беспилотник "Орлан" тоже "самоликвидировался"
14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого уничтожила еще один российский беспилотник. Речь идет о летательном аппарате типа "Орлан".
Украинские воины подчеркивают, что так будет "со всем рашистским дерьмом". Такова уж их судьба.
ВСУ "приземлили" российский "Орлан" / Фото 14 бригады имени князя Романа Великого
Потери врага: последние новости
Украинские защитники продолжают защищать Донбасс, несмотря на тяжелые и продолжительные бои. За минувшие сутки, 1 июня, военные группировки Объединенных сил отразили 13 вражеских атак. Кроме того, воинам удалось уничтожить немало техники россиян:
- 2 танка;
- 6 артиллерийских систем;
- 8 боевых бронированных машин;
- 4 вражеских автомобиля.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".
Тем временем воины Оперативно-тактической группировки "Восток" тоже отлично поработали. За сутки 1 июня они ликвидировали:
- 38 российских служащих;
- 2 миномета;
- 2 тяжелых артиллерийских тягача;
- бронетранспортер;
- бронированную боевую машину;
- артиллерийскую систему;
- беспилотник;
- экипаж беспилотного авиационного комплекса
Обратите внимание – оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на утро 2 июня: видео