"Куб" є вагомою втратою для російських загарбників. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ 2 червня.

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ЗСУ збили високоточний безпілотник росіян

Високоточний безпілотник "Куб-БЛА" "приземлили" воїни 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади,

– мовиться в повідомленні.

Апарат розроблено концерном "Калашніков". Вперше його презентували в 2019 році. Безпілотник може зависати в повітрі й атакувати ціль вертикальним пікіруванням.

Також "Куб" називають дроном-камікадзе. Після запуску він не повертається до оператора, а вражає ціль або пікіруванням, або опускається на парашуті, чекає потрібного моменту й вибухає.

Окрім цього, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада знищила ворожий "Град". Про це стало відомо 1 червня. У мережі опублікували відео блискучої роботи закарпатців.

Як Закарпатська бригада знищила ворожий "Град": дивіться відео

Безпілотник "Орлан" теж "самоліквідувався"

14 окрема механізована бригада князя Романа Великого знищила ще один російський безпілотник. Мовиться про літальний апарат типу "Орлан".

Українські воїни наголошують, що так буде "з усім рашистським лайном". Така вже їхня доля.



ЗСУ "приземлили" російський "Орлан" / Фото 14 бригади імені князя Романа Великого

Втрати ворога: останні новини

Українські захисники продовжують боронити Донбас, попри важкі та тривалі бої. За минулу добу, 1 червня, військові угруповання Об'єднаних сил відбили 13 ворожих атак. Окрім того, воїнам вдалося знищити чимало техніки росіян:

2 танки;

6 артилерійських систем;

8 бойових броньованих машин;

4 ворожих автомобілі.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 7 ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Тим часом воїни Оперативно-тактичного угруповання "Схід" теж чудово попрацювали. За добу 1 червня вони ліквідували:

38 російських службовців;

2 міномети;

2 важких артилерійських тягачі;

бронетранспортер;

броньовану бойову машину;

артилерійську систему;

безпілотник;

екіпаж безпілотного авіаційного комплексу.

Зверніть увагу – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на ранок 2 червня: відео