Что происходит на поле боя, какая ситуация в дипломатии, что обещают партнеры – читайте в тексте 24 Канала.
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Взрывы в Крыму
Во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе "работает ПВО".
Также россияне жаловались на взрывы в районах Евпатории, Бахчисарая и Симферополя. Там враги жаловались из-за "неизвестных воздушных целей в небе".
США и Украина должны заключить соглашение о гарантиях безопасности
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев заявил, что США и Киев должны заключить соглашение о гарантиях безопасности на 10 лет. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты будут поддерживать украинскую безопасность и оборону по целому спектру военных возможностей. В частности, по оказанию помощи от ПВО и дронов и до разминирования.
ВСУ переместились на участках возле Лукьянцев и Волчанска
Наши военные переместились на более выгодные позиции на участках у Лукьянцев и Волчанска. Это сделали в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизни наших военнослужащих и избежания потерь. Там продолжаются бои.
Ориентировочно до 10% потребителей отключено
Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что из-за резкого увеличения потребления света во всех областях ввели аварийные отключения.
Проблема заключается не в том, что в какую-то область нельзя доставить электричество, а в том, что не хватает совокупной мощности электростанций для того, чтобы покрыть потребление, а для покрытия дефицита не хватает импорта. Каждая область несет солидарное бремя отключений,
– заявил чиновник.
По его словам, ориентировочно до 10% потребителей пришлось оставить без света.