00:14, 15 мая

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что из-за резкого увеличения потребления света во всех областях ввели аварийные отключения.

Проблема заключается не в том, что в какую-то область нельзя доставить электричество, а в том, что не хватает совокупной мощности электростанций для того, чтобы покрыть потребление, а для покрытия дефицита не хватает импорта. Каждая область несет солидарное бремя отключений,

– заявил чиновник.

По его словам, ориентировочно до 10% потребителей пришлось оставить без света.