Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 811 дней. О ситуации на фронте, последствиях вражеских атак, успехах ВСУ и главных событиях на международной арене – читайте в материале 24 Канала.
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По Харькову ударили КАБами
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по Харькову утром ударили авиабомбами.
В результате обстрела УМПБ Д-30 пострадали 2 человека: мужчина 52 года и женщина 66 лет – острая реакция на стресс, оказана помощь на месте,
– сообщил Синегубов.
Также он рассказал о разрушениях в результате удара по Харькову. По словам главы ОВА в городе разрушены три гаража и еще три повреждены. Другое попадание было зафиксировано на открытой территории.
Во время ночной атаки ВСУ уничтожили 18 дронов-камикадзе
Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 14 мая 2024 года Россия атаковала Украину:
- 18 ударными беспилотниками типа Shahed-131/136 с мыса Чауда,
- одной баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма.
Защитники неба ликвидировали все 18 "Шахедов".
Блинкен прибыл в Киев с неанонсированным визитом
Блинкен прибыл в Киев утром во вторник, 14 мая, надеясь послать "мощный сигнал успокоения" украинскому народу, который переживает чрезвычайно тяжелые времена.
Об заявил американский чиновник, который на условиях анонимности пообщался с журналистами, которые путешествуют с Блинкеном.
Впоследствии свой визит в Украину прокомментировал и сам Блинкен.
Сегодня я вернулся в Киев, чтобы продемонстрировать нашу непоколебимую поддержку Украины, которая защищает свою свободу от российской агрессии,
– написал Госсекретарь США.
В Харькове прогремел взрыв
В городе был слышен взрыв. Сейчас выясняем – удар был по Харькову, или по его окрестностям. Будьте осторожны!
– заявил мэр Игорь Терехов о 6:06.
Впоследствии он уточнил, что прилетело по Киевскому району города, где множество многоэтажек.
"На сейчас – без пострадавших. Обследование места удара продолжается. Чем именно утром били по Харькову специалисты выясняют", – уточнил городской голова по состоянию на 6:36.
ВСУ прочесывают городскую застройку Волчанска
В Генштабе сообщили, что на Харьковском направлении украинским войскам в течение суток удалось отбить 13 атак противника. Потери врага составляют 164 человека и 25 единиц техники.
Украинские защитники проводят прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация контролируемая,
– написали в Генштабе.
В то же время на отдельных участках Купянского направления Вооруженные Силы улучшили тактическое положение. За сутки там произошло 22 боевых столкновения. Потерь позиций не допущено. Также на направлениях Ковалевка – Новоегоровка и Кисловка – Ивановка продолжаются бои за отдельные позиции.
В Харьковской ОГА соберут всех участников строительства фортификаций
Олег Синегубов отметил, что каждый из подрядчиков, которые работали над строительством фортификаций должен будет отчитаться на заседании группы "Прозрачность и подотчетность".
Также о результатах заседания будет отчитаться публично во время пресс-брифинга, где представители СМИ могут поставить любые уточняющие вопросы, которые волнуют общественность,
– уточнил Синегубов.