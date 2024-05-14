Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 811 дней. О ситуации на фронте, последствиях вражеских атак, успехах ВСУ и главных событиях на международной арене – читайте в материале 24 Канала.

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08:25, 14 мая

08:23, 14 мая По Харькову ударили КАБами Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по Харькову утром ударили авиабомбами. В результате обстрела УМПБ Д-30 пострадали 2 человека: мужчина 52 года и женщина 66 лет – острая реакция на стресс, оказана помощь на месте,

– сообщил Синегубов. Также он рассказал о разрушениях в результате удара по Харькову. По словам главы ОВА в городе разрушены три гаража и еще три повреждены. Другое попадание было зафиксировано на открытой территории.

07:34, 14 мая Во время ночной атаки ВСУ уничтожили 18 дронов-камикадзе Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 14 мая 2024 года Россия атаковала Украину: 18 ударными беспилотниками типа Shahed-131/136 с мыса Чауда,

одной баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма. Защитники неба ликвидировали все 18 "Шахедов".

07:33, 14 мая Блинкен прибыл в Киев с неанонсированным визитом Блинкен прибыл в Киев утром во вторник, 14 мая, надеясь послать "мощный сигнал успокоения" украинскому народу, который переживает чрезвычайно тяжелые времена. Об заявил американский чиновник, который на условиях анонимности пообщался с журналистами, которые путешествуют с Блинкеном. Впоследствии свой визит в Украину прокомментировал и сам Блинкен. Сегодня я вернулся в Киев, чтобы продемонстрировать нашу непоколебимую поддержку Украины, которая защищает свою свободу от российской агрессии,

– написал Госсекретарь США.

07:32, 14 мая В Харькове прогремел взрыв В городе был слышен взрыв. Сейчас выясняем – удар был по Харькову, или по его окрестностям. Будьте осторожны!

– заявил мэр Игорь Терехов о 6:06. Впоследствии он уточнил, что прилетело по Киевскому району города, где множество многоэтажек. "На сейчас – без пострадавших. Обследование места удара продолжается. Чем именно утром били по Харькову специалисты выясняют", – уточнил городской голова по состоянию на 6:36.

07:31, 14 мая ВСУ прочесывают городскую застройку Волчанска В Генштабе сообщили, что на Харьковском направлении украинским войскам в течение суток удалось отбить 13 атак противника. Потери врага составляют 164 человека и 25 единиц техники. Украинские защитники проводят прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация контролируемая,

– написали в Генштабе. В то же время на отдельных участках Купянского направления Вооруженные Силы улучшили тактическое положение. За сутки там произошло 22 боевых столкновения. Потерь позиций не допущено. Также на направлениях Ковалевка – Новоегоровка и Кисловка – Ивановка продолжаются бои за отдельные позиции.