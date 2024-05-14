Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні уже 811 днів. Про ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак, успіхи ЗСУ та головні події на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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08:25, 14 травня Ворог зазнав колосальних втрат Протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1400 окупантів, один літак та десятки іншої техніки ворога. Загальні втрати ворога складають орієнтовно 485 430 осіб.

08:23, 14 травня По Харкову вдарили КАБами Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що по Харкову уранці вдарили авіабомбами. Унаслідок обстрілу УМПБ Д-30 постраждали 2 людини: чоловік 52 роки та жінка 66 років – гостра реакція на стрес, надано допомогу на місці,

– повідомив Синєгубов. Також він розповів про руйнування внаслідок удару по Харкову. За словами оільника ОВА у місті зруйновано три гаражі і ще три пошкоджено. Інше влучання було зафіксоване на відкритій території.

07:34, 14 травня Під час нічної атаки ЗСУ знищили 18 дронів-камікадзе Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вночі проти 14 травня 2024 року Росія атакувала Україну: 18 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 з мису Чауда,

однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму. Оборонці неба ліквідували усі 18 "Шахедів".

07:33, 14 травня Блінкен прибув до Києва із неанонсованим візитом Блінкен прибув до Києва вранці у вівторок, 14 травня, сподіваючись надіслати "потужний сигнал заспокоєння" українському народу, який переживає надзвичайно важкі часи. Про заявив американський посадовець, який на умовах анонімності поспілкувався із журналістами, котрі подорожують із Блінкеном. Згодом свій візит до України прокоментував і сам Блінкен. Сьогодні я повернувся до Києва, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку України, яка захищає свою свободу від російської агресії,

– написав Держсекретар США.

07:32, 14 травня У Харкові пролунав вибух У місті було чутно вибух. Зараз з'ясовуємо – удар був по Харкову, чи по його околицях. Будьте обережні!

– заявив мер Ігор Терехов о 6:06. Згодом він уточнив, що прилетіло по Київському районі міста, де безліч багатоповерхівок. "На зараз – без постраждалих. Обстеження місця удару триває. Чим саме вранці били по Харкову фахівці з'ясовують", – уточнив міський голова станом на 6:36.

07:31, 14 травня ЗСУ прочісують міську забудову Вовчанська У Генштабі повідомили, що на Харківському напрямку українським військам протягом доби вдалося відбити 13 атак противника. Втрати ворога складають 164 особи та 25 одиниць техніки. Українські захисники проводять прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація контрольована,

– написали у Генштабі. У той самий час на окремих ділянках Куп'янського напрямку Збройні Сили покращили тактичне положення. За добу там відбулося 22 бойових зіткнення. Втрат позицій не допущено. Також на напрямках Ковалівка – Новоєгорівка та Кислівка – Іванівка тривають бої за окремі позиції.