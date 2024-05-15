Що відбувається на полі бою, яка ситуація в дипломатії, що обіцяють партнери – читайте у тексті 24 Каналу.
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Вибухи в Криму
У тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Так званий "губернатор" Севастополя Міхаіл Развожаєв заявив, що в Севастополі "працює ППО".
Також росіяни скаржились на вибухи у районах Євпаторії, Бахчисарая та Сімферополя. Там вороги жалілися про "невідомі повітряні цілі в небі".
США й Україна мають укласти угоду про гарантії безпеки
Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва заявив, що США та Київ мають укласти угоду про гарантії безпеки на 10 років. Вона передбачає, що Сполучені Штати будуть підтримувати українську безпеку й оборону за цілим спектром військових можливостей. Зокрема, щодо надання допомоги від ППО та дронів і до розмінування.
ЗСУ перемістились на ділянках біля Лук'янців і Вовчанська
Наші військові перемістились на більш вигідні позиції на ділянках біля Лук'янців і Вовчанська. Це зробили внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника, для збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат. Там тривають бої.
Орієнтовно до 10% споживачів відключено
Очільник Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що через різке збільшення споживання світла у всіх областях запровадили аварійні відключення.
Проблема полягає не в тому, що в якусь область не можна доставити електрику, а в тому, що не вистачає сукупної потужності електростанцій для того, щоб покрити споживання, а для покриття дефіциту не вистачає імпорту. Кожна область несе солідарний тягар відключень,
– заявив посадовець.
За його словами, орієнтовно до 10% споживачів довелось залишити без світла.