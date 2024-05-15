00:14, 15 травня

Очільник Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що через різке збільшення споживання світла у всіх областях запровадили аварійні відключення.

Проблема полягає не в тому, що в якусь область не можна доставити електрику, а в тому, що не вистачає сукупної потужності електростанцій для того, щоб покрити споживання, а для покриття дефіциту не вистачає імпорту. Кожна область несе солідарний тягар відключень,

– заявив посадовець.

За його словами, орієнтовно до 10% споживачів довелось залишити без світла.