Россия помогает Ирану атаковать силы США и союзников на Ближнем Востоке, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что ранее Иран поставлял "Шахеды" России для атак по Украине, но сейчас происходит наоборот. К тому же он объяснил, почему кризис на Ближнем Востоке выгоден Владимиру Путину.

Об этом сообщил президент Украины в интервью Radio France.

Как сотрудничают Россия и Иран сейчас?

По словам Зеленского, россияне передают Ирану дроны-камикадзе типа "Шахед", которые произвели на территории России. БпЛА используют, чтобы атаковать объекты Соединенных Штатов и союзников в регионе.

Ранее Иран передавал дроны России, а теперь они делают наоборот. Россия является союзником иранского режима,

– добавил лидер Украины.

Президент Зеленский также утверждает, что российскому диктатору Путину выгоден кризис на Ближнем Востоке. Ведь доходы от продажи российской нефти резко возросли. По данным украинского лидера, сейчас они составляют около 150 миллионов долларов в день.

"Это деньги, которые немедленно инвестируются в военные усилия России", – подчеркнул он.

Какова ситуация на Ближнем Востоке?