В Институте по изучению войны отметили, что оккупанты пытаются хотя бы закрепиться на берегу Углегорской ТЭС. А если быть точнее, ее водохранилища. Они делают это для того, чтобы потом продвигаться дальше.

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оккупанты хотят захватить Углегорскую ТЭС

Аналитики цитируют сообщения от Генштаба ВСУ. Они подчеркивают, что за прошедшие сутки российские захватчики продолжали атаковать к югу от Бахмута. Делают они для того, чтобы контролировать как Углегорскую ТЭС, так и Новолуганскую. В то же время следует понимать, что продвижение оккупантов нельзя считать успешным. ВСУ регулярно отражает штурм и наступление врага, что заставляет захватчиков регулярно отступать.

Но и недооценивать русских бойцов не стоит. Они продолжат делать все для того, чтобы установить контроль над Углегорской ТЭС. Для этого, например, будут взиматься все свои ресурсы. Это они уже делали в Северодонецке и Лисичанске.

В Институте по изучению войны заметили, что враг уже пытался продвинуться с юга Бахмута. Но тогда оккупантам помешали особенности ландшафта в районе Светлодарска. Не исключено, что захватчики сейчас попытаются закрепить свои позиции на северном берегу Углегорского водохранилища. И уже после этого продолжат движение, но уже без помех. К примеру, сельской местностью.

Отметим, что ежедневно потери врага продолжают расти. И хотя у соперника еще много как живой силы, так и техники, это не помешает нам еще раз напомнить, что каждая ликвидация приближает нас к победе.

Скоро будет 40 тысяч "двухсотых" оккупантов

С начала полномасштабного вторжения нашим защитникам и защитницам удалось ликвидировать 39 520 оккупантов. Отметим, что эта цифра приблизительна, ведь подсчитать потери врага в зонах ведения активных боевых действий просто невозможно.

Кроме того, в металлолом за пять месяцев удалось превратить 1722 танка, 3942 боевых бронированных машин, 869 артиллерийских систем, 255 РСЗО, 113 единиц средств ПВО, а также 73 единицы специальной техники.

А еще на балансе вражеской армии на 221 самолет, 188 вертолетов, 714 БпЛА оперативно-тактического уровня, 170 крылатых ракет, 15 судов и 2823 автомобиля и автоцистерны меньше.

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