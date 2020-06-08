На Донбассе украинские бойцы спасли и приютили маленького лисенка. Они нашли животное возле Донецкого аэропорта.

На фейсбук-странице "Вернись живым" сообщили, что украинские военные выполняют задания в районе ДАП.

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Трогательное видео, которое опубликовали в соцсети, подписали такими словами: "И на войне есть место человечности". Также добавили, что военные нашли животное в тяжелом состоянии.

Хилого малого выходили, теперь он живет в компании военных, играет с щенками и котятами и не спешит возвращаться "домой", в дикую природу,

– написали на странице.

Также добавили, что "украинские военные безжалостны к врагам и добры к тем, кто нуждается в защите". На видео видно, как лисенок бегает и играется с новым "соседом" – щенком военных.