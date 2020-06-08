Військові на фронті прихистили маленьке лисеня: у мережі опублікували миле відео
На Донбасі українські бійці врятували та прихистили маленьке лисеня. Вони знайшли тварину біля Донецького аеропорту.
На фейсбук-сторінці "Повернись живим" повідомили, що українські військові саме виконують завдання в районі ДАП.
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Зворушливе відео, яке опублікували у соцмережі, підписали такими словами: "І на війні є місце людяності". Також додали, що військові знайшли тварину у важкому стані.
Кволого малого виходили, тепер він живе у компанії військових, бавиться з цуценятами й кошенятами та не поспішає повертатися "додому", в дику природу,
– написали на сторінці.
Також додали, що "українські воїни безжальні до ворога та добрі до тих, хто потребує захисту". На відео видно, як лисеня бігає та грається із новим "сусідом" – цуценям військових.