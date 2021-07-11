На Попаснянском направлении враг гатит почти вдоль всей линии фронта. Против наших защитников использует различное вооружение – от автоматов до 120-миллиметровых мин.

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Обстрелы не прекращаются

На позиции защитников Орехово уже несколько дней не прекращаются обстрелы. А 8 июля били из минометов. Возле позиций разорвалось с десяток 82-миллиметровых мин.

Это у них такая периодически хаотичная стрельба. Не знаю, кого они хотели в 5 утра поймать, потому что мы в такое время не ходим. Просто искали наши позиции,

– рассказал военнослужащий ВСУ Юрий.

Гранаты ВОГ-17 тоже часто летят в сторону армейцев. Воронка от них хоть и значительно меньше, чем от мины, однако осколки этого снаряда не менее опасные.

"Если человек находится без средств защиты – они очень калечат тело, потому что гранаты очень сильно глубоко забиваются. А если попадают на мягкие ткани, то просто прошивают их", – добавил Юрий.

Два мощных боеприпаса также попали просто в перекрытие бойницы, где дежурил армеец. Его чудом не задело. Говорят, родился в рубашке.

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Чаще всего враг гатит ночью

Больше всего обстрелов обычно происходят ночью. Впрочем случается, что оккупант начинает обстреливать и посреди дня.

Внимание! Украинские воины на обстрелы отвечают исключительно по приказу штаба и вообще вынуждены соблюдать режим тишины – в одностороннем порядке.

Снайперы действуют очень продуманно. Работают в парах со стрелками. Пока одни провоцируют на бой, другие ждут шанса сделать единственный, но удачный выстрел.

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"Они так провоцируют. Просто ждут, когда мы будем стрелять в ответ, а их снайперы по нам "отработают", – рассказал защитник Павел.