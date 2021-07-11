На Попаснянському напрямку ворог гатить майже вздовж усієї лінії фронту. Проти наших захисників використовує різне озброєння – від автоматів до 120-міліметрових мін.
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Обстріли не припиняються
На позиції захисників Оріхового вже декілька днів не припиняються обстріли. А 8 липня гатили з мінометів. Поблизу позицій розірвалося з десяток 82-міліметрових мін.
Це в них така періодично хаотична стрільба. Не знаю, кого вони хотіли о 5 ранку зловити, бо ми в такий час не ходимо. Просто шукали наші позиції,
– розповів військовослужбовець ЗСУ Юрій.
Гранати ВОГ-17 теж часто летять у бік армійців. Вирва від них хоч і значно менша ніж від міни, проте осколки цього снаряду не менш небезпечні.
"Якщо людина перебуває без засобів захисту – вони дуже калічать тіло, бо гранати дуже сильно глибоко забиваються. А якщо попадають на м'які тканини, то просто прошивають їх", – додав Юрій.
Два потужних боєприпаси також поцілили просто в перекриття бійниці, де чергував армієць. Його дивом не зачепило. Кажуть, народився в сорочці.
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Найчастіше ворог гатить вночі
Найбільше обстрілів зазвичай відбуваються вночі. Втім трапляється, що окупант починає обстрілювати й посеред дня.
Снайпери діють дуже продумано. Працюють у парах зі стрільцями. Поки одні провокують на бій, інші чекають шансу зробити єдиний, проте вдалий постріл.
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"Вони так провокують. Просто чекають, коли ми стрілятимемо у відповідь, а їхні снайпери по нас "відпрацюють", – розповів захисник Павло.