На Попаснянському напрямку ворог гатить майже вздовж усієї лінії фронту. Проти наших захисників використовує різне озброєння – від автоматів до 120-міліметрових мін.

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Обстріли не припиняються

На позиції захисників Оріхового вже декілька днів не припиняються обстріли. А 8 липня гатили з мінометів. Поблизу позицій розірвалося з десяток 82-міліметрових мін.

Це в них така періодично хаотична стрільба. Не знаю, кого вони хотіли о 5 ранку зловити, бо ми в такий час не ходимо. Просто шукали наші позиції,

– розповів військовослужбовець ЗСУ Юрій.

Гранати ВОГ-17 теж часто летять у бік армійців. Вирва від них хоч і значно менша ніж від міни, проте осколки цього снаряду не менш небезпечні.

"Якщо людина перебуває без засобів захисту – вони дуже калічать тіло, бо гранати дуже сильно глибоко забиваються. А якщо попадають на м'які тканини, то просто прошивають їх", – додав Юрій.

Два потужних боєприпаси також поцілили просто в перекриття бійниці, де чергував армієць. Його дивом не зачепило. Кажуть, народився в сорочці.

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Найчастіше ворог гатить вночі

Найбільше обстрілів зазвичай відбуваються вночі. Втім трапляється, що окупант починає обстрілювати й посеред дня.

Увага! Українські воїни на обстріли відповідають виключно за наказом штабу та загалом змушені дотримуватись режиму тиші – в односторонньому порядку.

Снайпери діють дуже продумано. Працюють у парах зі стрільцями. Поки одні провокують на бій, інші чекають шансу зробити єдиний, проте вдалий постріл.

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"Вони так провокують. Просто чекають, коли ми стрілятимемо у відповідь, а їхні снайпери по нас "відпрацюють", – розповів захисник Павло.