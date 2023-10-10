Новые правила игры: какой замысел у Израиля по поводу боевиков ХАМАС

В Израиле мобилизовали более 300 тысяч резервистов. Вероятно, израильская армия готовится к наземной операции на территории Сектора Газа.

Она не будет похожа на предыдущие операции, проводимые армией и спецслужбами Израиля. Об этом 24 Каналу рассказал преподаватель политических наук, университет имени Бар-Илана Зеев Ханин.

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Основная цель – управлять кризисом в Секторе Газа

С 2009 года основная доктрина израильского военного и политического руководства – не оккупировать и управлять Газой, а управлять кризисом в Газе.

Отметим, Израиль покинул территорию Сектора Газа в 2005 году. Следовательно, израильтяне ликвидировали свое поселение, военные базы, предприятия, которые предоставляли работу десяткам тысяч палестинцам и после ухода бесплатно передали им теплицы, которые кормили значительную часть Европы экологически-чистыми овощами.

Вместо этого получили плацдарм атак на Израиль, поэтому на сегодняшний день управление кризисом больше не работает. Мы получили полную беспрецедентную ситуацию на протяжении всей истории страны и впервые за 50 лет такой уровень потерь,

– сказал Ханин.

Режим ХАМАС должен быть уничтожен

Известно, что число погибших израильтян выросло до 900 человек. В израильские больницы обратилось 2 500 граждан с ранениями разной степени и примерно 750 израильтян считаются пропавшими без вести.

По его словам, неправильная концепция привела к неправильному перераспределению сил. То есть первой линией обороны стали жители приграничных населенных пунктов с Газой, которые самостоятельно несколько часов противились подготовленным бойцам ХАМАС.

Отметим, несколько тысяч палестинских боевиков прорвали заграждение на территорию Израиля в нескольких десятках местах. Предварительно ликвидировали около 2000 тысяч бойцов ХАМАС.

Фундаментальное изменение ситуации выглядит так: режим ХАМАС должен быть ликвидирован,

– подчеркнул Зеев Ханин.

Он также рассказал, что такие правила "игры" возможны, поскольку организация ХАМАС, которая должна заниматься развитием своего государства, уничтожает соседнюю страну.

Новые правила игры

В конце концов ХАМАС объявил войну Израилю, а Израиль – ХАМАС. Ранее израильские войска и спецслужбы занимались конкретными террористами и боевым крылом ХАМАС. Тогда война между Израилем и ХАМАС происходила по Женевской конвенции и каждый самостоятельно отвечал за своих пострадавших.

Ханин о возможной наземной операции в Секторе Газа: смотреть видео

Как отметил Ханин, сейчас идет война по новым правилам, поэтому и начинается наземная операция. Вероятно, говорится о зачистке Сектора Газа. Добавим, когда власть Израиля решит, что основные операции по обеспечению безопасности граждан выполнены, можно вернуться к вышеупомянутой парадигме.

Поскольку неизвестно, кто будет руководить Сектором Газа после войны. Оккупация – это не вариант. Израиль больше не согласится на такое,

– заметил преподаватель политических наук.

Кроме того, передать этот вопрос Египту, США, ООН или НАТО – не самый лучший вариант. Ранее израильтяне решали вопросы с боевиками ХАМАС до того, как начинали операции, а сейчас все наоборот: предположительно, вопросы будут решать после войны.

Что известно о войне в Израиле: коротко