Новые правила игры: какой замысел у Израиля по поводу боевиков ХАМАС
В Израиле мобилизовали более 300 тысяч резервистов. Вероятно, израильская армия готовится к наземной операции на территории Сектора Газа.
Она не будет похожа на предыдущие операции, проводимые армией и спецслужбами Израиля. Об этом 24 Каналу рассказал преподаватель политических наук, университет имени Бар-Илана Зеев Ханин.
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Основная цель – управлять кризисом в Секторе Газа
С 2009 года основная доктрина израильского военного и политического руководства – не оккупировать и управлять Газой, а управлять кризисом в Газе.
Отметим, Израиль покинул территорию Сектора Газа в 2005 году. Следовательно, израильтяне ликвидировали свое поселение, военные базы, предприятия, которые предоставляли работу десяткам тысяч палестинцам и после ухода бесплатно передали им теплицы, которые кормили значительную часть Европы экологически-чистыми овощами.
Вместо этого получили плацдарм атак на Израиль, поэтому на сегодняшний день управление кризисом больше не работает. Мы получили полную беспрецедентную ситуацию на протяжении всей истории страны и впервые за 50 лет такой уровень потерь,
– сказал Ханин.
Режим ХАМАС должен быть уничтожен
По его словам, неправильная концепция привела к неправильному перераспределению сил. То есть первой линией обороны стали жители приграничных населенных пунктов с Газой, которые самостоятельно несколько часов противились подготовленным бойцам ХАМАС.
Отметим, несколько тысяч палестинских боевиков прорвали заграждение на территорию Израиля в нескольких десятках местах. Предварительно ликвидировали около 2000 тысяч бойцов ХАМАС.
Фундаментальное изменение ситуации выглядит так: режим ХАМАС должен быть ликвидирован,
– подчеркнул Зеев Ханин.
Он также рассказал, что такие правила "игры" возможны, поскольку организация ХАМАС, которая должна заниматься развитием своего государства, уничтожает соседнюю страну.
Новые правила игры
В конце концов ХАМАС объявил войну Израилю, а Израиль – ХАМАС. Ранее израильские войска и спецслужбы занимались конкретными террористами и боевым крылом ХАМАС. Тогда война между Израилем и ХАМАС происходила по Женевской конвенции и каждый самостоятельно отвечал за своих пострадавших.
Ханин о возможной наземной операции в Секторе Газа: смотреть видео
Как отметил Ханин, сейчас идет война по новым правилам, поэтому и начинается наземная операция. Вероятно, говорится о зачистке Сектора Газа. Добавим, когда власть Израиля решит, что основные операции по обеспечению безопасности граждан выполнены, можно вернуться к вышеупомянутой парадигме.
Поскольку неизвестно, кто будет руководить Сектором Газа после войны. Оккупация – это не вариант. Израиль больше не согласится на такое,
– заметил преподаватель политических наук.
Кроме того, передать этот вопрос Египту, США, ООН или НАТО – не самый лучший вариант. Ранее израильтяне решали вопросы с боевиками ХАМАС до того, как начинали операции, а сейчас все наоборот: предположительно, вопросы будут решать после войны.
Что известно о войне в Израиле: коротко
- Боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября и нанесли массированный обстрел. В ответ армия Израиля нанесла многочисленные удары по объектам ХАМАС.
- Израиль заблокировал Сектор Газа, заявив, что это военная зона и остановил туда поставки газа, света, топлива и различных товаров. Там остаются заблокированы 150 украинцев.
- По состоянию на 10 октября израильская армия отбила все территории. Также известно, что частота атак израильских ВВС на Сектор Газа в пять раз превышает частоту атак против "Хезболлы" во время Второй ливанской войны 2006 года.