Вашингтон рассматривает возможность отправки второго авианосца к берегам еврейского государства на фоне последних событий в Израиле. Об этом сказал изданию американский чиновник на условиях анонимности.

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Какие планы у США по кораблям

По словам неназванного источника, Пентагон может отправить в Израиль авианосную группу во главе с USS Dwight D. Eisenhower. Этот авианосец и сопровождающие его корабли американцы изначально планировали отправить на Ближний Восток еще несколько месяцев назад. Суда должны были находиться в регионе уже на этой неделе. Чиновник предположил, что USS Dwight D. Eisenhower ("Дуайт Д. Эйзенхауэр") доберутся до этого места через две недели.

Анонимный собеседник добавил, что USS Gerald Ford, который США недавно отправили в Израиль, доберется до берегов еврейского государства уже в этот вторник, 10 октября. В то же время в Пентагоне еще не определились, заменять ли одну авианосную группу другой или оставить оба авианосца вместе с другими кораблями в регионе.

К слову, авианосец USS Dwight D. Eisenhower назван в честь 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра. Этот корабль участвовал в операции "Буря в пустыне".

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