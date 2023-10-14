Война в Израиле не подорвет возможности НАТО помогать Украине: Столтенберг назвал конкретные действия

Нападение ХАМАС на Израиль всколыхнуло мировое сообщество. В то же время возник вопрос, не подорвет ли это возможность НАТО оказывать Украине военную помощь.

Пролил свет на этот вопрос в интервью генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заверил, что ситуация в Израиле не подорвет решимости Североатлантического союза в дальнейшем поддерживать наше государство.

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НАТО в дальнейшем будет поддерживать Украину

Столтенберг отметил, что Владимир Зеленский принимал участие во встрече в рамках возглавляемой США Контактной группы по Украине. Она проходила в штаб-квартире НАТО. И во время ее главу нашего государства заверили, что Альянс в дальнейшем будет поддерживать Украину.

И страны НАТО решительно заявили, что да, мы обеспокоены и, конечно, поражены жестокостью террористической атаки на Израиль в минувшие выходные. Но это не подорвет нашу способность, нашу готовность, нашу решимость продолжать поддерживать Украину. И это демонстрируется не только на словах, но и на деле,

– подчеркнул он.

По словам Столтенберга, в течение последних дней союзники по НАТО сделали важные заявления, касающиеся расширения поддержки нашего государства. К примеру, Германия – о поставках боеприпасов, систем ПВО, в частности, Patriot. Также активизировались многие другие государства, в том числе США и Великобритания.

Следовательно, поддержка Украины со стороны НАТО – это не только слова, это конкретные действия. Думаю, что наилучшим выражением нашей поддержки есть конкретные действия, которые видны на местах ежедневно в рамках нашей постоянной поддержки Украины,

– подчеркнул Столтенберг.

В ГУР назвали условие для волнений

В интервью "Украинской правде" Кирилл Буданов назвал условие, при котором Украина может беспокоиться из-за конфликта в Израиле. Речь идет о том, что могут быть проблемы по оказанию военной помощи.

Мое субъективное мнение: если конфликт будет ограничен по времени, до нескольких недель, то в принципе не о чем волноваться,

– поделился предположением Буданов.

Вместо этого все может измениться, если ситуация затянется. Глава ГУР МО отметил, что "вполне понятно, что будут некоторые проблемы с тем, что не только в Украину нужно будет поставлять вооружение и боеприпасы".