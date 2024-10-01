Как отмечают в украинском ведомстве, обе стороны должны проявить сдержанность в этой ситуации. Там отмечают, что глубоко обеспокоены напряженностью в регионе.

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Украина призвала Израиль и "Хезболлу" к сдержанности

Украинское ведомство сообщило, что с тревогой следит за решением Израиля начать ограниченную сухопутную операцию на территории Ливана.

Решительно осуждая ракетные обстрелы территории Израиля со стороны группировки "Хезболла", Украина призывает стороны противостояния к максимальной сдержанности, чтобы предотвратить перерастание конфликта в масштабную региональную войну,

– говорится в сообщении МИД.

В то же время особое беспокойство у украинских дипломатов вызывает большой рост в Ливане количества беженцев и переселенцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за военного конфликта между сторонами.

Поэтому Украина подчеркнула, что критически важным является избежание жертв среди гражданского населения и недопущение нарушений норм международного гуманитарного права.

"Необходимо как можно быстрее положить конец насилию в регионе. Мирный и успешный Ливан является залогом стабильности всех стран Ближнего Востока", – убеждены в министерстве.

Заметим, что в течение ночи Израиль провел ряд атак на юг Ливана, нанеся "серьезный ущерб". Израиль нанес авиаудары, обстрелов из артиллерии и крупнокалиберных пулеметов по различным объектам в южной мухафазе Ливана. В результате этого были уничтожены магазины, нанесен ущерб частной собственности и посевам.