Как пишет The Times of Israel, кроме Сафи ад-Дина, также была убита и его вероятная замена. Кто это был – не сообщается.

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Израиль ликвидирует руководство "Хезболлы"

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху в англоязычном видеообращении к ливанской общественности сказал, что Израиль "снизил возможности Хезболлы", добавив, что его страна ликвидировала "тысячи террористов, в том числе самого Насраллу, и замену Насраллы, и замену его замены".

Сегодня Хезболла слабее, чем она была в течение многих, многих лет,

– говорит лидер страны.

В то же время большая часть обращения Нетаньяху посвящена призыву к общественности освободить Ливан от "Хезболлы".

"Сейчас вы, ливанский народ, стоите на важном перепутье. Это ваш выбор", – продолжает он.

По словам Нетаньяху, граждане Ливана "теперь могут вернуть свою страну". Премьер Израиля говорит, что они заслуживают спокойствия.

Добавим, что Хашим Сафи ад-Дин является двоюродным братом Насраллы по материнской линии. Как и Насралла, тот был решительным критиком Израиля и Запада, находясь в глубоких союзах с иранским руководством.