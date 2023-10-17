Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что в Секторе Газа заблокированы 260 украинцев. Посол Украины уже передал египетским властям списки тех, кто нуждается в эвакуации.

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Третий эвакуационный рейс вылетел из Тель-Авива

В посольстве рассказали, что продолжается эвакуация граждан Украины из Израиля.

Сегодня, 16 октября в 22:38 по местному времени, из аэропорта Бен Гурион, Тель-Авив, в Бухарест, Румыния, отлетел третий эвакуационный рейс с 74 гражданами Украины, большинство из которых – женщины и дети,

– говорится в сообщении.

Посольство оказало им всем содействие и консульскую помощь.

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