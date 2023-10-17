Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что в Секторе Газа заблокированы 260 украинцев. Посол Украины уже передал египетским властям списки тех, кто нуждается в эвакуации.
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Третий эвакуационный рейс вылетел из Тель-Авива
В посольстве рассказали, что продолжается эвакуация граждан Украины из Израиля.
Сегодня, 16 октября в 22:38 по местному времени, из аэропорта Бен Гурион, Тель-Авив, в Бухарест, Румыния, отлетел третий эвакуационный рейс с 74 гражданами Украины, большинство из которых – женщины и дети,
– говорится в сообщении.
Посольство оказало им всем содействие и консульскую помощь.
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Война между ХАМАС и Израилем: коротко
- После нападения террористов ХАМАС армия Израиля уже возобновила контроль над захваченными территориями страны. 1500 боевиков ликвидировали.
- После этого Израиль начал наносить удары по Сектору Газа, а также заблокировал его. В ООН даже заявили о критической ситуации в регионе.
- Армия Израиля готовится к наземной операции. Однако ее пришлось временно отложить по ряду причин.
- В частности, Сектор Газа – очень густонаселенный регион, поэтому наземная операция может привести к большому количеству жертв среди мирного населения.
- Израиль дал гражданским время, чтобы покинуть север Сектора Газа, однако террористы ХАМАС призвали людей остаться и сопротивляться. США, Египет и Израиль договорились о прекращении огня на юге региона для эвакуации людей.
- Еще одна причина состоит в том, что в плену ХАМАС находятся 199 человек, которых боевики угрожают убить. Израиль пытается определить, где именно держат заложников на территории Сектора Газа.