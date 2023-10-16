Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на полях конференции "Форум 2000" в Праге. Он посещал Тель-Авив 10 октября.
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Украина – на первом месте
По словам Липавского, кажется, что мы двигаемся к глобальной конфронтации.
Я не думаю, что это совпадение. Мы должны быть готовы вкладывать больше усилий в нашу оборону. И придерживаться наших принципов... Мы должны уделять внимание всем конфликтам и чему-либо, что угрожает нам. Поэтому Украина до сих пор на первом месте,
– объяснил министр.
Следует отметить, что он стал первым зарубежным дипломатом, посетившим Израиль после атаки ХАМАС 7 октября.
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Война Израиля с ХАМАСом: коротко
- Утром 7 октября боевики ХАМАС массированно атаковали Израиль. Террористы выпустили около 2200 ракет.
- В Израиле не заметили подготовку такой масштабной операции, что может стать наибольшим провалом разведки со времен начала войны Судного дня. Американские чиновники также заявили, что Израиль потерял бдительность.
- ЦАХАЛ уже ликвидировал главу разведки ХАМАС в Секторе Газа. Однако подробностей операции очень мало. Известно, что убитый был региональным руководителем разведки террористов в городе Хан-Юнис на юге Газы.
- Президент России Владимир Путин неожиданно заявил о готовности поговорить с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Он призвал остановить конфликт на Ближнем Востоке, проигнорировав войну, в которой его страна является агрессором.
- Следует отметить, что отношения Израиля и России ухудшились после начала конфликта на Ближнем Востоке – Путин даже не позвонил Нетаньяху, чтобы выразить соболезнования. Никаких официальных сообщений тоже не было.