Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на полях конференції "Форум 2000" у Празі. Він відвідував Тель-Авів 10 жовтня.
До теми Накрив тілом гранату, рятуючи кохану: історія хлопця, який героїчно загинув через напад ХАМАС
Україна – на першому місці
За словами Ліпавського, здається, що ми рухаємося до глобальної конфронтації.
Я не думаю, що це збіг. Ми маємо бути готовими вкладати більше зусиль у нашу оборону. І дотримуватися наших принципів... Ми маємо приділяти увагу усім конфліктам і будь-чому, що загрожує нам. Тож Україна є досі на першому місці,
– пояснив міністр.
Варто зауважити, що він став першим закордонним дипломатом, який відвідав Ізраїль після атаки ХАМАС 7 жовтня.
Варто прочитати Лишились 24 години: ВООЗ попередила про наближення Сектора Гази до катастрофи
Війна Ізраїлю з ХАМАС: коротко
- Зранку 7 жовтня бойовики ХАМАС масовано атакували Ізраїль. Терористи випустили близько 2200 ракет.
- В Ізраїлі не помітили підготовки такої масштабної операції, що може стати найбільшим провалом розвідки з часів початку Війни Судного дня. Американські посадовці також заявили, що Ізраїль втратив пильність.
- ЦАХАЛ вже ліквідував голову розвідки ХАМАС у Секторі Гази. Проте подробиць операції є дуже мало. Відомо, що вбитий був регіональним керівником розвідки терористів у місті Хан-Юніс, що на півдні Гази.
- Президент Росії Владімір Путін несподівано заявив про готовність поговорити з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Він закликав зупинити конфлікт на Близькому Сході, проігнорувавши війну, у якій його країна є агресором.
- Варто зазначити, що відносини Ізраїлю та Росії погіршилися після початку конфлікту на Близькому Сході – Путін навіть не подзвонив Нетаньягу, щоб висловити співчуття. Жодних офіційних повідомлень також не було.