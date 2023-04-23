Об этом 24 Каналу заявил политолог Олег Лисной. Он добавил, что со смертью Путина Россия не перестанет существовать и это серьезный вызов для Украины и всего цивилизованного мира.

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Потеря Крыма станет гвоздем в гроб Путина

По его словам, Путин живет в искаженной реальности и видит войну как постоянный процесс. Для него она может иметь разные формы, но важно, чтобы продолжалась постоянно. Для русского диктатора война – это выживание и, как только она остановится, это станет его поражением.

"Крым воспринимается народом России как большая геополитическая победа. Если бы Путин на этом остановился, то ему бы ставили памятники, как Петру I, но ему захотелось больше. Когда мы вернем Крым, это будет один из гвоздей в гроб Путина. Наша цель – не просто возвращение своих территорий, а разрушение Российской империи, которое будут называть впоследствии Московия или Заболотье", – заявил Лесной.

Олег Лесной ситуацию в Кремле: смотреть видео

По его мнению, если Россия проиграет, но останется в нынешней форме, это будет лишь означать подготовку к новой войне. Украине нужно сплачивать весь мир вокруг идеи фрагментации России, чтобы налаживать контакты уже с отдельными ее частями.

Положение Путина в России