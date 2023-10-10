Очевидно, армия Израиля готовится к великой наземной операции. Журналист израильского аналитического портала "Детали" Роман Янушевский оценил 24 Каналу такую перспективу.
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Цели наземной операции в Секторе Газа
Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что в Израиля после нападения ХАМАС не остается выбора, и стране придется начать наземную операцию в Секторе Газа.
Заметим, что в секторе плотная застройка, много подземных тоннелей и заминированных зданий. В конце концов бойцы ХАМАС довольно долго готовились к тому, что израильская армия когда-нибудь зайдет на территорию Сектора Газа.
У нас уже большие потери, но ХАМАС не оставил выбора Израилю. На Ближнем Востоке никто не может "проглотить" оскорбление: если тебя ударили, ты должен ответить таким же ответным ударом. Иного выхода нет. Иначе тебя уничтожат, иначе ты слаб. И если ты слаб, то все начнут "топтаться" по тебе,
– подчеркнул журналист.
Янушевский о возможной наземной операции армии Израиля в Секторе Газа: смотреть видео
Поэтому, как заметил Янушевский, сейчас вопрос времени, когда начнется наземная операция. В частности, о целях операции обязательно сообщит премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Известно одно – удары по ХАМАС в Секторе Газа только начинаются.
Звучали разные заявления с намеком, что ХАМАС уничтожат. Однако пока не до намеков, нужно принять серьезное решение, имеющее свою высокую цену,
– сказал Роман Янушевский.
Война между ХАМАС и Израилем
- Палестинские боевики ХАМАС 7 октября обстреляли ракетами Израиль, и впоследствии бойцы террористической организации прорвали границу и совершили нападение на израильтян в городах Сдерот и Ашкелон, расположенных неподалеку от границы с Сектором Газа.
- Известно, что число погибших израильтян выросло до 900 человек. В израильские больницы обратилось 2 500 граждан с ранениями разной степени и примерно 750 израильтян считаются пропавшими без вести.
- В Секторе Газа заявили о гибели 704 палестинцев, из которых по меньшей мере 105 женщин и 143 ребенка. В так называемом министерстве здравоохранения Газы утверждают, что 4000 человек получили ранения.