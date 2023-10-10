Очевидно, армия Израиля готовится к великой наземной операции. Журналист израильского аналитического портала "Детали" Роман Янушевский оценил 24 Каналу такую перспективу.

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Цели наземной операции в Секторе Газа

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что в Израиля после нападения ХАМАС не остается выбора, и стране придется начать наземную операцию в Секторе Газа.

Заметим, что в секторе плотная застройка, много подземных тоннелей и заминированных зданий. В конце концов бойцы ХАМАС довольно долго готовились к тому, что израильская армия когда-нибудь зайдет на территорию Сектора Газа.

У нас уже большие потери, но ХАМАС не оставил выбора Израилю. На Ближнем Востоке никто не может "проглотить" оскорбление: если тебя ударили, ты должен ответить таким же ответным ударом. Иного выхода нет. Иначе тебя уничтожат, иначе ты слаб. И если ты слаб, то все начнут "топтаться" по тебе,

– подчеркнул журналист.

Янушевский о возможной наземной операции армии Израиля в Секторе Газа: смотреть видео

Поэтому, как заметил Янушевский, сейчас вопрос времени, когда начнется наземная операция. В частности, о целях операции обязательно сообщит премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Известно одно – удары по ХАМАС в Секторе Газа только начинаются.

Звучали разные заявления с намеком, что ХАМАС уничтожат. Однако пока не до намеков, нужно принять серьезное решение, имеющее свою высокую цену,

– сказал Роман Янушевский.

Война между ХАМАС и Израилем