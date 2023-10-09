Нетаньяху выступил перед политикам с Юга Израиля. Он пообещал, что власти страны превратят регион и реабилитируют пострадавшие от атак общины.

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Нетаньяху пообещал изменить Ближний Восток

Премьер Израиля пообещал, что страна отомстит ХАМАСу. Он отметил, что война только началась.

Вы прошли через тяжелые, ужасные вещи. То, из-за чего придется пройти ХАМАСу, будет тяжелым и ужасным — мы уже находимся в разгаре битвы и только начали,

– заявил Нетаньяху.

Также он похвалил юг страны за стойкость, добавив, что главное сражение еще впереди. Биньямин Нетаньяху предупредил, что предстоящий бой будет долгим, поэтому результат потребует "твердости" и терпения. Однако уверяет, что в результате этого сражения на Ближнем Востоке наступят изменения.

Нация перевернет каждый камень, чтобы помочь вам всем. Я прошу вас проявить жесткость, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток,

– сказал он.