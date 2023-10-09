Нетаньягу виступив перед політикам з Півдня Ізраїлю. Він пообіцяв, що влада країни перетворить регіон та реабілітує громади, які постраждали від атак.

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Нетаньягу пообіцяв змінити Близький Схід

Прем'єр Ізраїлю пообіцяв, що країна помститься ХАМАС. Він зазначив, що війна лише розпочалась.

Ви пройшли через тяжкі, жахливі речі. Те, через що доведеться пройти ХАМАС, буде важким і жахливим — ми вже перебуваємо в розпалі битви і тільки-но почали,

– заявив Нетаньягу.

Також він похвалив південь країни за стійкість, додавши, що головний бій ще попереду. Беньямін Нетаньягу попередив, що майбутній бій буде довгим, тож результат вимагатиме "твердості" і терпіння. Однак запевняє, що в результати цієї битви на Близькому Сході настануть зміни.

Нація переверне кожен камінь, щоб допомогти вам усім. Я прошу вас виявити твердість, тому що ми збираємося змінити Близький Схід,

– сказав він.