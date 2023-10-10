Вочевидь армія Ізраїля готується до великої наземної операції. Журналіст ізраїльського аналітичного порталу "Деталі" Роман Янушевський оцінив 24 Каналу таку перспективу.
До теми Що таке Сектор Гази, кому належить і що там чекає на Ізраїль після наземного вторгнення
Цілі наземної операції в Секторі Гази
Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що в Ізраїля після нападу ХАМАС не залишається вибору, і країні доведеться розпочати наземну операцію в Секторі Гази.
Зауважимо, у секторі щільна забудова, багато підземних тунелів та замінованих будівель. Зрештою, бійці ХАМАС досить довго готувалися до того, що ізраїльська армія колись зайде на територію Сектору Гази.
У нас вже великі втрати, але ХАМАС не лишив вибору Ізраїлю. На Близькому Сході ніхто не може "проковтнути" образу: якщо тебе вдарили, ти повинен відповісти таким же ударом у відповідь. Іншого виходу немає. Інакше тебе знищать, інакше ти слабкий. І якщо ти слабкий, то усі почнуть "топтатися" по тобі,
– наголосив журналіст.
Янушевський про можливу наземну операцію армії Ізраїля в Секторі Гази: дивитися відео
Тому, як зауважив Янушевський, наразі питання часу, коли розпочнеться наземна операція. Зокрема, про цілі операції обов'язково повідомить прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу. Відомо одне – удари по ХАМАС в Секторі Гази лише починаються.
Звучали різні заяви з натяком, що ХАМАС знищать. Проте наразі не до натяків, потрібно ухвалити серйозне рішення, яке має свою високу ціну,
– сказав Роман Янушевський.
Війна між ХАМАС та Ізраїлем
- Палестинські бойовики ХАМАС 7 жовтня обстріляли ракетами Ізраїль, й згодом бійці терористичної організації прорвали кордон та вчинили напад на ізраїльтян у містах Сдерот та Ашкелон, що розташовані неподалік від кордону з Сектором Гази.
- Наразі відомо, що кількість загиблих ізраїльтян виросла до 900 осіб. До ізраїльських лікарень звернулося 2 500 громадян з пораненнями різного ступеню й приблизно 750 ізраїльтян вважаються зниклими безвісти.
- Натомість у Секторі Гази заявили про загибель 704 палестинців, з яких щонайменше 105 жінок і 143 дитини. У так званому міністерстві охорони здоров'я Гази стверджують, що 4 000 людей отримали поранення.