Вочевидь армія Ізраїля готується до великої наземної операції. Журналіст ізраїльського аналітичного порталу "Деталі" Роман Янушевський оцінив 24 Каналу таку перспективу.

До теми Що таке Сектор Гази, кому належить і що там чекає на Ізраїль після наземного вторгнення

Цілі наземної операції в Секторі Гази

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що в Ізраїля після нападу ХАМАС не залишається вибору, і країні доведеться розпочати наземну операцію в Секторі Гази.

Зауважимо, у секторі щільна забудова, багато підземних тунелів та замінованих будівель. Зрештою, бійці ХАМАС досить довго готувалися до того, що ізраїльська армія колись зайде на територію Сектору Гази.

У нас вже великі втрати, але ХАМАС не лишив вибору Ізраїлю. На Близькому Сході ніхто не може "проковтнути" образу: якщо тебе вдарили, ти повинен відповісти таким же ударом у відповідь. Іншого виходу немає. Інакше тебе знищать, інакше ти слабкий. І якщо ти слабкий, то усі почнуть "топтатися" по тобі,

– наголосив журналіст.

Янушевський про можливу наземну операцію армії Ізраїля в Секторі Гази: дивитися відео

Тому, як зауважив Янушевський, наразі питання часу, коли розпочнеться наземна операція. Зокрема, про цілі операції обов'язково повідомить прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу. Відомо одне – удари по ХАМАС в Секторі Гази лише починаються.

Звучали різні заяви з натяком, що ХАМАС знищать. Проте наразі не до натяків, потрібно ухвалити серйозне рішення, яке має свою високу ціну,

– сказав Роман Янушевський.

Війна між ХАМАС та Ізраїлем