Сейчас Израиль находится под политическим давлением, страны требуют прекратить огонь. Израильский журналист, главный редактор "Лучшее радио" Цви Зильбер сказал 24 Каналу, при каких условиях ЦАХАЛ может приостановить боевые действия.

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Во всем виноват ХАМАС

Как заметил израильский журналист, сейчас никто точно не знает, сколько людей погибло в Секторе Газа. В то же время террористы ХАМАС время от времени представляют разную статистику. Эта информация официально не подтверждена, однако международные СМИ хватаются за эту цифру.

Держитесь как можно дальше от данных ХАМАС,

– подчеркнул Зильбер.

Израильский журналист был убежден, что когда две недели назад произошла страшная трагедия – солдаты ЦАХАЛ в Газе застрелили израильских заложников, такую боль израильское общество не выдержит, и Израиль согласится на прекращение огня и пойдет на условия ХАМАС.

Однако Израиль продолжает войну и из этого можно сделать только единственный вывод, что у Израиля нет иного выхода. Это то же самое, что предложение Украине договориться с Россией,

– сказал Зильбер.

Недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что Израиль согласен прекратить огонь, но есть три условия:

демонтаж власти ХАМАС;

демилитаризация Сектора Газа;

дерадикализация – перевоспитание жителей Сектора Газа в менее радикальных.

По словам израильского журналиста, во всем, что сейчас происходит в Секторе Газа, виноват только ХАМАС, ведь 6 октября Газа никто не бомбил.

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