Кроме того, Нетаньяху также спросили, закончится ли скоро боевые действия против ХАМАС в Секторе Газа. На этот вопрос израильский министр дал исчерпывающий ответ.

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Ожидать ли в ближайшее время завершение боев в Газе

Нетаньяху после визита в зону боевых действий в палестинском прибрежном анклаве заметил, что война против ХАМАС далека от завершения. Он подчеркнул, что Армия обороны Израиля пока не останавливается и продолжает свою борьбу.

Мы углубляем боевые действия в ближайшие дни, и это будет долгое сражение, и оно не близко к завершению. Нам нужны терпение, единство и соблюдение нашей миссии,

– сказал Нетаньяху.

Кроме того, на заседании фракции Ликуд в Кнессете израильский глава правительства подчеркнул, что военные, которых он посетил в Газе, просили его только об одном: чтобы израильская армия не останавливалась и продолжала свое дело до конца.

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