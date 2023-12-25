Крім того, Нетаньягу також спитали, чи закінчиться скоро бойові дії проти ХАМАС у Секторі Гази. На це питання ізраїльський міністр дав вичерпну відповідь.
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Чи очікувати найближчим часом завершення боїв у Газі
Нетаньягу після візиту до зони бойових дій у палестинському прибережному анклаві зауважив, що війна проти ХАМАС далека від завершення. Він наголосив, що Армія оборони Ізраїлю наразі не зупиняється і продовжує свою боротьбу.
Ми поглиблюємо бойові дії найближчими днями, і це буде довга битва, і вона не близька до завершення. Нам потрібні терпіння, єдність і дотримання нашої місії,
– сказав Нетаньягу.
Крім того, на засіданні фракції Лікуд у Кнесеті ізраїльський очільник уряду підкреслив, що військові, яких він відвідав у Газі, просили його лише про одне: щоб ізраїльська армія не зупинялася і продовжувала свою справу до кінця.
Яка ситуація з війною між Ізраїлем і ХАМАС зараз
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 24 грудня заявив, що ЦАХАЛ поглиблює наземну операцію у Секторі Гази. Він зауважив, що в Ізраїлю немає іншого виходу, окрім боротьби до повної перемоги над ХАМАС.
- Очільник ізраїльського уряду також визнав, що для цілковитого успіху у Секторі Гази Армії оборони Ізраїлю потрібен час. Попри це, за його словами, ЦАХАЛ налаштований боротися до кінця.
- Журналіст ізраїльського аналітичного порталу "Деталі" Роман Янушевський зазначив, що наразі основні бої між ЦАХАЛ та ХАМАС ведуться на півдні Сектора Гази у місті Хан-Юніс. Зокрема, там ізраїльські військові шукають голову бойового крила Мухаммеда Дейфа й голову ХАМАС в Секторі Гази Яхью Сінвара.
- Янушевський також підкреслив, що після зачистки районів, у яких зараз йдуть бойові дії, Армія оборони Ізраїлю розпочне наступ на інші райони Сектора Гази. Водночас, на думку журналіста, інтенсивність боїв найближчим часом там зменшуватиметься.