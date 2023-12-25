Крім того, Нетаньягу також спитали, чи закінчиться скоро бойові дії проти ХАМАС у Секторі Гази. На це питання ізраїльський міністр дав вичерпну відповідь.

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Чи очікувати найближчим часом завершення боїв у Газі

Нетаньягу після візиту до зони бойових дій у палестинському прибережному анклаві зауважив, що війна проти ХАМАС далека від завершення. Він наголосив, що Армія оборони Ізраїлю наразі не зупиняється і продовжує свою боротьбу.

Ми поглиблюємо бойові дії найближчими днями, і це буде довга битва, і вона не близька до завершення. Нам потрібні терпіння, єдність і дотримання нашої місії,

– сказав Нетаньягу.

Крім того, на засіданні фракції Лікуд у Кнесеті ізраїльський очільник уряду підкреслив, що військові, яких він відвідав у Газі, просили його лише про одне: щоб ізраїльська армія не зупинялася і продовжувала свою справу до кінця.

Яка ситуація з війною між Ізраїлем і ХАМАС зараз