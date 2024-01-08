Израиль готов вступить в войну с Хезболлой, – Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал новое заявление о Хезболле. Глава израильского правительства заявил, что его страна готова вступить с ливанской группировкой в войну.

Свое заявление Нетаньяху сделал через несколько часов после того, как противотанковая ракета Хезболлы попала в город Кирьят-Шмона. Этот населенный пункт на севере Израиля ливанская группировка регулярно обстреливает.

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Нетаньяху сказал, при каком условии готов вступить в войну с Хезболлой

В Кирьят-Шмоне премьер-министр Израиля посетил резервистов 769 региональной бригады ЦАХАЛ. Глава израильского правительства отметил, что предпочитает восстановить безопасность в этом районе, не вступая в войну с Хезболлой, однако подчеркнул, что готов начать боевые действия, если это будет необходимо.

"Хезболла серьезно ошиблась в 2006 году, и серьезно ошибается даже сейчас", – сказал израильский премьер.

Обратите внимание! 12 июля 2006года между Израилем и Хезболлой началась Вторая ливанская война. Боевые действия начались с того, что боевики Хезболлы напали на израильский пограничный пост, убив 3 и захватив 2 солдата.

Хотя 14 августа 2006 года Израиль и Ливан прекратили огонь в сторону друг друга, этот конфликт между государствами в замороженном виде продолжается и сейчас.

Нетаньяху также отметил, что видит здесь огромную силу, единство народа и решимость сделать все необходимое для восстановления безопасности на севере. По словам израильского главы правительства, именно в этом его политика.

Конечно, мы предпочитаем, чтобы это было сделано без широкой кампании. Мы дали им пример того, что происходит с их друзьями на юге (ХАМАС в Секторе Газа – 24 Канал), вот что произойдет здесь, на севере. Мы сделаем все, чтобы восстановить безопасность,

– заявил он.

Следует отметить, что премьер-министра Израиля в этой поездке сопровождали министр экономики Нир Баркат, руководитель аппарата Нетаньяху – Цахи Браверман и военный генеральный секретарь Ави Гил.

В Ливане после атаки Израиля погиб командир Хезболлы

В информационных агентствах Reuters да AFP со ссылкой на собственные источники заявили, что на юге Ливана в результате авиаудара Израиля погиб высокопоставленный командир подразделения группировки Хезболла Виссам аль-Тавил. Впоследствии в группировке подтвердили его гибель.

Там подчеркнули, что Висам аль-Тавил был заместителем главы одного из подразделений сил "Радван". По данным источников AFP, он "играл ведущую роль в управлении операциями Хезболла на юге".

Собеседники Reuters рассказали, что командир и еще один боевик ливанской группировки погибли, когда их автомобиль был подбит при атаке беспилотника в деревне Мадждаль-Сельм. Источники агентств также подчеркнули, что убийство аль-Тавила усугубляет опасения, что война в Секторе Газа может распространиться на весь Ближний Восток.