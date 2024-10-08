В ЦАХАЛ сообщают, что из Ливана по району Хайфы выпущено более 100 ракет за полчаса. Часть ракет успешно перехватили. Об этом пишет издание The Times of Israel.

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Самый большой обстрел с начала войны

После обеда, 8 октября "Хезболла" выпустила по району Хайфы на севере Израиля около 85 ракет. Впоследствии ЦАХАЛ сообщил о пуске из Ливана еще 20 ракет, поэтому за полчаса террористы применили более 100 ракет. Это самая большая атака "Хезболлы" с начала войны в Ливане.

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Последствия падения обломков ракеты в пригородах Хайфы: смотрите видео

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В результате атаки есть по меньшей мере 12 пострадавших, среди которых 71-летняя женщина, которая получила легкое осколочное ранение руки, добавляют в издании Ynet.

Обломками повреждены несколько домов в пригородах Хайфы – Кирьят-Яме и Кирьят-Моцкини. Повреждения есть в частности на Иерусалимской улице в Кирьят-Яме, сообщают журналисты со ссылкой на местную полицию.