У ЦАХАЛ повідомляють, що з Лівану по району Хайфи випущено понад 100 ракет за пів години. Частину ракет успішно перехопили. Про це пише видання The Times of Israel.

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Найбільший обстріл з початку війни

Після обіду, 8 жовтня "Хезболла" випустила по району Хайфи на півночі Ізраїлю близько 85 ракет. Згодом ЦАХАЛ повідомив про пуск з Лівану ще 20 ракет, відтак за пів години терористи застосували понад 100 ракет. Це найбільша атака "Хезболли" з початку війни в Лівані.

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Наслідки падіння уламків ракети у передмістях Хайфи: дивіться відео

Дивіться відео роботи ізраїльських повітряних сил над передмістями Хайфи

Внаслідок атаки є щонайменше 12 постраждалих, серед яких 71-річна жінка, яка отримала легке осколкове поранення руки, додають у виданні Ynet.

Уламками пошкоджено кілька будинків у передмістях Хайфи – Кір’ят-Ямі та Кір’ят-Моцкіні. Ушкодження є зокрема на Єрусалимській вулиці у Кір’ят-Ямі, повідомляють журналісти з посиланням на місцеву поліцію.