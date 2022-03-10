Как рассказал министр региональной политики Алексей Чернышев, все ОГА и мэры работают невероятно слаженно и на высоком уровне взаимоподдержки. Такое взаимодействие раньше просто сложно было вообразить.

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Взаимодействие регионов

Полтавская ОГА приняла колонны эвакуированных людей из Сум, а Закарпатская ОГА вместе с частным бизнесом доставили в самые горячие точки 60 вагонов гуманитарной помощи. На странице каждой областной администрации есть истории невероятных побед.

Все главы областей и мэры остались на своих местах и ​​активно работают по защите страны.

Впереди много работы! Спасибо всем и каждому, кто приближает нас к победе! Ваша работа бесценна! Горжусь, что мы в одной команде!

– написал Чернышев.

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