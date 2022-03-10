Як розповів міністр регіональної політики Олексій Чернишов, усі ОДА та мери працюють неймовірно злагоджено та на високому рівні взаємопідтримки. Таку взаємодію раніше просто складно було уявити.

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Взаємодія регіонів

Полтавська ОДА прийняла колони евакуйованих людей із Сум, а Закарпатська ОДА азом з приватним бізнесом доправили в найгарячіші точки 60 вагонів гуманітарної допомоги. На сторінці кожної обласної адміністрації є історії неймовірних перемог.

Усі очільники областей та мери залишилися на своїх місцях та активно працюють для захисту країни.

Попереду багато роботи! Дякую всім та кожному, хто наближає нас до перемоги! Ваша робота неоціненна! Пишаюся, що ми в одній команді!

– написав Чернишов.

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